Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 3
Der erste Schultag

Der erste SchultagJetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 3: Der erste Schultag

23 Min.Ab 6

Bei dem Versuch, ohne Hilfe die eigenen Probleme zu lösen, sprechen die Mädchen einen Zauber aus. Aber der hat fatale Folgen: Sie holen Evil Snarf aus der Alten Welt und wissen nicht, wie sie ihn wieder zurückbringen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trollz
WildBrain

Trollz

Alle 1 Staffeln und Folgen