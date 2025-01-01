Staffel 1Folge 23
Trollz
Folge 23: Wenn brave Mädchen böse werden
23 Min.Ab 6
Wenn die übrigen BFFL-Mädchen unartig und ruppig werden, wird Ruby misstrauisch. Was könnte die Mädchen dazu bewegen, ihre Klassenkameraden in Schimpansen zu verwandeln? Warum verzaubern sie den Direktor? Und wieso wollen sie ganz Trollzopolis einer Gehirnwäsche unterziehen? Dahinter kann nur Simon stecken!
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX