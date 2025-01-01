Staffel 1Folge 24
Der TalismanJetzt kostenlos streamen
Trollz
Folge 24: Der Talisman
23 Min.Ab 6
Simon hat die Kontrolle über Trollzopolis übernommen. Mr. Slate informiert Coal, Rock und Ruby über ihre einzige Chance, die fürchterliche Herrschaft zu beenden. Sie müssen zum Ausgang allen Übels reisen, zu Simons Haus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trollz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© DHX