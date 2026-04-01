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Um die Welt mit Willy Fog

Ein Geschenk für den Inder

DeAPlanetaStaffel 1Folge 10vom 01.04.2026
Ein Geschenk für den Inder

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 10: Ein Geschenk für den Inder

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Freunde setzen ihre beschwerliche Reise durch den Dschungel fort. Parsi, der echte Besitzer des Elefanten, stößt zu ihnen und geleitet sie den Rest des Weges bis nach Allahabad. Unterwegs kommt die junge Prinzessin wieder zu sich und erzählt den Männern ihre Geschichte.

Weitere Folgen in Staffel 1

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