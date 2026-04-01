Um die Welt mit Willy Fog
Folge 4: Willy Fog wird gesucht
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde segeln auf ihrem Weg nach Indien durch den Suezkanal. Transfer sabotiert jedoch das Schiff, sodass die Weiterfahrt verzögert wird. Um die Wartezeit zu überbrücken, wollen Willy und die anderen ihre Pässe im Konsulat abstempeln lassen. Doch dann stiehlt ein Unbekannter ihre Papiere ...
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983