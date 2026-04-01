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Um die Welt mit Willy Fog

Willy Fog wird gesucht

DeAPlanetaStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
Willy Fog wird gesucht

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 4: Willy Fog wird gesucht

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde segeln auf ihrem Weg nach Indien durch den Suezkanal. Transfer sabotiert jedoch das Schiff, sodass die Weiterfahrt verzögert wird. Um die Wartezeit zu überbrücken, wollen Willy und die anderen ihre Pässe im Konsulat abstempeln lassen. Doch dann stiehlt ein Unbekannter ihre Papiere ...

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