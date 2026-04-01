Um die Welt mit Willy Fog
Folge 16: Ferien auf Hawaii
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Rigodon erkennt Dix an Deck des Schiffes und stellt ihn zur Rede, weil er denkt, dass er ihn in Hongkong mit Schlaftabletten betäubt hat. Währenddessen zerstört Transfer die Wasservorräte an Bord, sodass die Reisegesellschaft einen Zwischenstopp auf den Sandwich-Inseln einlegen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983