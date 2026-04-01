Um die Welt mit Willy Fog
Folge 19: Der Überfall
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy bleiben nur noch 14 Tage Zeit, um die Wette zu gewinnen. Er und seine Freunde befinden sich noch immer an Bord des Zuges auf dem Weg nach New York. Die Reise bleibt jedoch weiterhin gefährlich, da sich Transfer immer neue Möglichkeiten einfallen lässt, um die Gruppe zu sabotieren.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983