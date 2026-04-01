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Um die Welt mit Willy Fog

Der Überfall

DeAPlanetaStaffel 1Folge 19vom 01.04.2026
Der Überfall

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 19: Der Überfall

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy bleiben nur noch 14 Tage Zeit, um die Wette zu gewinnen. Er und seine Freunde befinden sich noch immer an Bord des Zuges auf dem Weg nach New York. Die Reise bleibt jedoch weiterhin gefährlich, da sich Transfer immer neue Möglichkeiten einfallen lässt, um die Gruppe zu sabotieren.

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