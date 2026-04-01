Willy Fog und der GeistJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 5: Willy Fog und der Geist
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde befinden sich an Bord der Mongolia auf dem Weg nach Bombay. Dort lernen sie den Brigadier Corn kennen, der an Willys Reiseplänen interessiert ist. Transfer verkleidet sich währenddessen als Willy und schleicht sich in dessen Zimmer, um ihn zu bestehlen.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983