Das Abenteuer im KlosterJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 6: Das Abenteuer im Kloster
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Mongolia ist in Bombay angekommen und konnte sogar Zeit gutmachen, sodass Willys Reise nun wieder nach Plan verläuft. Als Nächstes wollen Willy, Rigodon und Tico den Zug nach Benares nehmen, doch Transfer versucht, die Weiterreise der Gruppe zu verhindern.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983