Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Um die Welt mit Willy Fog

Gefangen in Yokohama

DeAPlanetaStaffel 1Folge 14vom 01.04.2026
Gefangen in Yokohama

Gefangen in YokohamaJetzt kostenlos streamen

Um die Welt mit Willy Fog

Folge 14: Gefangen in Yokohama

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Tico und Rigodon befinden sich im Maschinenraum der Carnatic und wissen nicht, wie sie dorthin gelangt sind. Da sie keine Fahrscheine besitzen, werden sie als Arbeitskräfte auf dem Schiff eingesetzt. Romy und Willy, die noch immer in Hongkong sind, machen sich auf die Suche nach ihren Freunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Um die Welt mit Willy Fog
DeAPlaneta
Um die Welt mit Willy Fog

Um die Welt mit Willy Fog

Alle 1 Staffeln und Folgen