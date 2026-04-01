Um die Welt mit Willy Fog
Folge 11: Das Derby
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde kommen mit dem Zug in Kalkutta an. Dort treffen sie auf einen Untergebenen von Brigadier Corn, der mit dem Schutz der Gruppe beauftragt wurde. Doch bei dem Mann handelt es sich eigentlich um Transfer, der verhindern will, dass Willy und die anderen rechtzeitig auf ihrem Schiff ankommen.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983