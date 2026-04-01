Um die Welt mit Willy Fog
Folge 15: Der japanische Zirkus
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Tico und Rigodon kommen in Yokohama an und wissen nicht, wo sich Willy und Romy befinden. Die beiden landen in einem Zirkus, wo sie als Artisten angeheuert werden. Währenddessen erreichen auch Willy und Romy die japanische Küste und machen sich auf die Suche nach ihren Freunden.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Familie, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983