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Um die Welt mit Willy Fog

Der japanische Zirkus

DeAPlanetaStaffel 1Folge 15vom 01.04.2026
Der japanische Zirkus

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 15: Der japanische Zirkus

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Tico und Rigodon kommen in Yokohama an und wissen nicht, wo sich Willy und Romy befinden. Die beiden landen in einem Zirkus, wo sie als Artisten angeheuert werden. Währenddessen erreichen auch Willy und Romy die japanische Küste und machen sich auf die Suche nach ihren Freunden.

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