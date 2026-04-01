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Um die Welt mit Willy Fog

Die Reise im Ballon

Staffel 1Folge 17vom 01.04.2026
Die Reise im Ballon

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 17: Die Reise im Ballon

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde sollen zwei Tage früher als geplant in San Francisco ankommen. Doch Transfer verbrennt die Segel des Schiffes, sodass dieses in Mexiko strandet. Willy weiß sich jedoch zu helfen - er erwirbt einen Heißluftballon, mit dem die Gruppe an ihr Ziel fliegen kann.

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