Um die Welt mit Willy Fog
Folge 2: Die erste Etappe
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy Fog bricht mit seinem Butler Rigodon und dessen Freund Tico zu seiner Reise um die Welt auf. Der Bankier Sullivan, der gegen Willy gewettet hat, engagiert den zwielichtigen Transfer, der das Vorhaben sabotieren soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983