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Um die Welt mit Willy Fog

Der Kalkutta-Express

Staffel 1Folge 7vom 01.04.2026
Der Kalkutta-Express

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 7: Der Kalkutta-Express

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde reisen mit dem Zug quer durch Indien. Mitten im Dschungel enden die Gleise plötzlich, weshalb sie sich ein anderes Transportmittel nach Kalkutta suchen müssen. Sie treffen auf einen Mann mit einem Elefanten und bitten ihn, sie auf dem Tier bis Allahabad mitzunehmen.

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