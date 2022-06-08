Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Zuckersüßer Kater Poldi mit besonderen Bedürfnissen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 08.06.2022
Folge 10: Zuckersüßer Kater Poldi mit besonderen Bedürfnissen

2 Min.Folge vom 08.06.2022

Kater Poldi ist circa zwei Jahre alt, liebt Menschen und möchte auch beschäftigt werden. Er leidet aber an einer Ataxie, welche seine Bewegungen beeinträchtigt. Daher benötigt er einen Raum, wo alles in Bodenhöhe liegt. Spiel- und Streicheleinheiten helfen ihm besser damit klarzukommen. Kinder und verträgliche, freundliche Tiere sind für ihn kein Problem. Kontakt unter Tierschutzverein Für Wiesbaden und Umgebung. Telefon ab 14-17 Uhr: 0611/702564.

