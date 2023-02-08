Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 43vom 08.02.2023
Michou und Roxy sind 12 Jahre alt und leben schon immer zusammen. Die beiden Europäischen Kurzhaar-Katzen ergänzen sich sehr gut: Michou ist sehr neugierig, gesprächig und manchmal auch etwas zickig. Roxy ist etwas schüchterner und zurückhaltender. Sie lässt sich gerne bürsten und streicheln. Das Katzen-Duo möchte weiterhin ein gemeinsames, ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder. Kontakt: Tierheim Mölln, Tel.: 04542 / 36 83

