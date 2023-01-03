Katzen-Duo Ashi & Caruso für AktiveJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 38: Katzen-Duo Ashi & Caruso für Aktive
2 Min.Folge vom 03.01.2023
Die Katzen-Mischlinge Ashi und Caruso suchen einen Besitzer, der eine relativ große Wohnung mit Freigangmöglichkeiten besitzt und auch gerne mit ihnen spielt. Ashi ist ein stürmischer Kuschler und Caruso ist auch gerne mal für sich allein. Beide sind mit Hunden verträglich. Kontakt: Tierschutzverein Streunerglück, Tel.: 01626780157
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD