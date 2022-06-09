Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde SnowJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Für Erfahrene: Verspielter Mischlingsrüde Snow
2 Min.Folge vom 09.06.2022
Der Mischlingsrüde Snow ist circa vier Jahre alt und bereits kastriert. Er ist sehr wachsam, selbstständig und verschmust. Braucht aber eine klare Führung, da er auch ganz gern sein eigenes Ding durchzieht. Deswegen wäre am besten jemand geeignet, der bereits Erfahrung mit Hunden gemacht hat und keine Kleinkinder, Kleintiere oder Katzen hat. Hündinnen sind für ihn aber kein Problem. Kontakt unter Tierheim Augsburg. Telefon: 0821 45529021.
