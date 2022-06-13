Neugieriger Bulldoggen-Rüde Vic sucht schmusebedürftigen BesitzerJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 12: Neugieriger Bulldoggen-Rüde Vic sucht schmusebedürftigen Besitzer
2 Min.Folge vom 13.06.2022
Vic ist eine Old English Bulldog und ein Jahr alt. Er ist ein lustiger, verschmuster, aber auch etwas distanzierter Hund mit dem bullytypischen „Dickschädel“. Am besten wäre jemand für ihn geeignet, der bereits Erfahrung mit Hunden gemacht hat oder ein besonders ehrgeiziger Hundeanfänger ist. Er kennt das Zusammenleben mit Hunden, Pferden und braven Kindern. Kontakt unter Tierhafen Bad Karlshafen. Telefon: 05672 921639.
Unsere Tierheimtiere des Monats
