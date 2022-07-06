Für Erfahrene ohne Kinder: Mischlingshündin NalaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 15: Für Erfahrene ohne Kinder: Mischlingshündin Nala
2 Min.Folge vom 06.07.2022
Die Mischlingshündin Nala kommt aus Griechenland und sucht ein Zuhause für die Ewigkeit. Sie ist anfangs etwas zurückhalten, mit etwas Geduld wird sie zu einem liebevollen Begleiter. Sie braucht jemanden, der bereits Hundeerfahrung hat. Kinder mag sie nicht so gern, aber mit anderen Rüden kommt sie zurecht. Kontakt unter Tierheim Esslingen. Telefon: 0711 - 311733
