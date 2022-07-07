Für Liebesbedürftige: Jack Russell Terrier Tinchen Jetzt kostenlos streamen
Das Jack-Russell-Terrier-Weibchen Tinchen ist 12 Jahre alt und sucht ein ruhiges Zuhause. Sie ist sehr anhänglich, menschenbezogen und verschmust. Aufgrund ihrer Epilepsie bekommt sie früh und abends Medikamente. Wenn man sich davon aber nicht abschrecken lässt, ist Tinchen auch für Anfänger geeignet. Kontakt unter Tierschutzverein Stadt und Landkreis Schweinfurt e.V. Telefon 09723 7770.
