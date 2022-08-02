Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & Mo

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18vom 02.08.2022
Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & Mo

Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & MoJetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 18: Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & Mo

2 Min.Folge vom 02.08.2022

Die weiblichen Mischlinge Hedwig und Mo sind aus Rumänien und suchen einen lieben Besitzer. Sie sind circa 6 und 7 Jahre alt. Das Duo gibt's nur im Doppelpack, da sie ohneeinander nicht können. Beide sind superliebe Hunde und man kann sie einfach in andere Konstellationen eingliedern. Für Familien bestens geeignet. Kontakt unter Ein Herz für Streuner. Telefon: 0152/33 58 63 72

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 3 Staffeln und Folgen