Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 2: Wer hat ein Händchen für diese Katzen-Diva?
2 Min.Folge vom 05.04.2022
Wir stellen Tiere vor, die ein neues Zuhause auf Lebenszeit suchen. In dieser Folge: "Prinzessin" ist eine Katzen-Diva, die schon mal die Krallen ausfährt. Deshalb werden erfahrene und unerschrockene Menschen gesucht, die der eigenwilligen Samtpfote ein neues Zuhause mit geschütztem Freigang geben. Kontakt unter: Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Tierschutzzentrum Pfullingen. Telefon: 071218201720.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD