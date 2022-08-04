Für Menschen mit viel Liebe & Zeit: Husky-Labrador-Mix NeoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 20: Für Menschen mit viel Liebe & Zeit: Husky-Labrador-Mix Neo
2 Min.Folge vom 04.08.2022
Der Husky-Labrador-Mischling Neo sucht noch ein liebes Zuhause für sein restliches Leben. Er ist ein sehr wachsamer Rüde und ist Fremden sehr misstrauisch. Anfangs braucht man Geduld. Er liebt Gassi gehen, Schwimmrunden und Streicheleinheiten. Eine Bezugsperson mit viel Liebe und ein Garten wären für ihn perfekt. Kontakt unter Tierheim Schönebeck. Telefon: 03928/907 02 84
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD