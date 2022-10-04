Verspielte Katzenkinder für Familien und KatzenanfängerJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 25: Verspielte Katzenkinder für Familien und Katzenanfänger
2 Min.Folge vom 04.10.2022
Im Tierheim Vaihingen warten fünf Katzenkinder auf ein neues Zuhause. Die Kleinen sind menschenbezogen und sehr verspielt und eignen sich für Familien mit Kindern und Erstkatzenbesitzer. Kontakt: Tierheim Vaihingen, Tel.: 07042 / 983 86
