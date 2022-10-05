Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 26vom 05.10.2022
2 Min.Folge vom 05.10.2022

Lilli ist eine Europäische Kurzhaarkatze und 9 Jahre alt. Nachdem ihre Vorbesitzerin ins Pflegeheim musste, kam Lilli ins Tierheim. Sie leidet infolge einer Wirbelsäulenfraktur an einer Überlaufblase. Lilli sucht ein neues Zuhause bei ruhigen Menschen mit Herz, ist für Kinder und auch fürs Zusammenleben mit Hunden oder anderen Katzen aber nicht geeignet. Kontakt: Tierheim Emmendingen, Tel.: 07641 / 29 81

