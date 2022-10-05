Prinzessin und Sorgenkind: Katze LilliJetzt kostenlos streamen
Folge 26: Prinzessin und Sorgenkind: Katze Lilli
2 Min.Folge vom 05.10.2022
Lilli ist eine Europäische Kurzhaarkatze und 9 Jahre alt. Nachdem ihre Vorbesitzerin ins Pflegeheim musste, kam Lilli ins Tierheim. Sie leidet infolge einer Wirbelsäulenfraktur an einer Überlaufblase. Lilli sucht ein neues Zuhause bei ruhigen Menschen mit Herz, ist für Kinder und auch fürs Zusammenleben mit Hunden oder anderen Katzen aber nicht geeignet. Kontakt: Tierheim Emmendingen, Tel.: 07641 / 29 81
