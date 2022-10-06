Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für Erfahrene: Die Cane Corso-Mix-Hundedamen Mary und Luna

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 27vom 06.10.2022
2 Min.Folge vom 06.10.2022

Mary und Luna wurden zusammen mit anderen Hunden in schlechtem Zustand an der österreichischen Grenze von der Polizei sichergestellt und mussten monatelang aufgepäppelt werden. Ihr neues Zuhause sollte ein großes Grundstück haben, da sie viel Auslauf und Training brauchen. Die beiden Kraftpakete sind geeignet für standhafte Paare oder Familien mit bereits großen Kindern und Hundeerfahrung. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., Tel.: 08031 / 960 68, E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de

