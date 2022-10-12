Unkomplizierter Familienhund: Labrador-Mix ZorroJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 28: Unkomplizierter Familienhund: Labrador-Mix Zorro
2 Min.Folge vom 12.10.2022
Der 12-jährige Zorro ist ein typischer Labrador und sehr menschenlieb und pflegeleicht. Er kommt gut mit Kindern aus und sucht ein neues Zuhause in einem Haushalt mit eingezäuntem Garten in ländlicher Gegend. Kontakt: Tierschutzliga, Tel.: 0173 / 877 76 46
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Unsere Tierheimtiere des Monats
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 GOLD