Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 3: Susi und Lucy suchen geduldige Katzenfreunde
2 Min.Folge vom 06.04.2022
Die acht Monate alten Katzen Susi und Lucy wurden in einer Kleingarten-Siedlung gefunden. Sie sind gesund und geimpft, aber Menschen gegenüber scheu und ängstlich. Geduldige Katzenfreunde können sich beim Tierschutzverein Hof melden. Tel.: 09281 41961.
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD