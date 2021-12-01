Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urmel

Ping der King

RiCStaffel 1Folge 11
Ping der King

Ping der KingJetzt kostenlos streamen

Urmel

Folge 11: Ping der King

24 Min.

Ein mächtiger Felsbrocken droht von einem Berg herabzustürzen und die kleine Siedlung auf Titiwu zu zerstören. Während Ophelia Tibatong besorgt alle zusammenruft, hängen Ping und Urmel in den Seilen - auf dem Weg zum Gipfel des Unglücksberges. Ping hat es nämlich satt, immer nur ein kleiner Vogel zu sein, den niemand ernst nimmt. Diesmal will er unbedingt beweisen, dass auch Pinguine große Taten vollbringen können, wie zum Beispiel einen hohen Berg erklimmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urmel
RiC
Urmel

Urmel

Alle 1 Staffeln und Folgen