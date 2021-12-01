Urmel
Folge 11: Ping der King
24 Min.
Ein mächtiger Felsbrocken droht von einem Berg herabzustürzen und die kleine Siedlung auf Titiwu zu zerstören. Während Ophelia Tibatong besorgt alle zusammenruft, hängen Ping und Urmel in den Seilen - auf dem Weg zum Gipfel des Unglücksberges. Ping hat es nämlich satt, immer nur ein kleiner Vogel zu sein, den niemand ernst nimmt. Diesmal will er unbedingt beweisen, dass auch Pinguine große Taten vollbringen können, wie zum Beispiel einen hohen Berg erklimmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR