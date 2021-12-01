Urmel
Folge 3: Urmels Reise nach Australien
23 Min.
Auf den anderen Seite der Erde liegt Australien, hört Urmel im Unterricht. Das ist ja wunderbar: Man gräbt ein Loch quer durch die Erde - und schon ist man da. Viel schneller als erwartet gibt der Boden nach, und Urmel landet in Titiwus unterirdischem Höhlenlabyrinth. Das soll Australien sein? Und wie kommt es, dass plötzlich Zwengelmann und Solmeyer dort auftauchen? Die beiden Gauner haben das Urmel schon gefangen, als es unerwartete Hilfe von einer Fledermaus bekommt.
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR