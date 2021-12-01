Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3
Folge 3: Urmels Reise nach Australien

23 Min.

Auf den anderen Seite der Erde liegt Australien, hört Urmel im Unterricht. Das ist ja wunderbar: Man gräbt ein Loch quer durch die Erde - und schon ist man da. Viel schneller als erwartet gibt der Boden nach, und Urmel landet in Titiwus unterirdischem Höhlenlabyrinth. Das soll Australien sein? Und wie kommt es, dass plötzlich Zwengelmann und Solmeyer dort auftauchen? Die beiden Gauner haben das Urmel schon gefangen, als es unerwartete Hilfe von einer Fledermaus bekommt.

