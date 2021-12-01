Urmel
Folge 13: Das Riesenei
24 Min.
Wieder gibt's ein Ei auf Titiwu. Diesmal hat es ein Riesenvogel in den Krater des Vulkans gelegt. Als das kleine süße Nesthäckchen schlüpft, steht es im allgemeinen Mittelpunkt. Das gefällt Urmel nun überhaupt nicht. Um die Aufmerksamkeit der anderen Inselbewohner wiederzugewinnen, sieht es nur einen Ausweg: weglaufen. Leichte Beute für Zwengelmann und Solmeyer, die mal wieder auf der Lauer liegen. Aber sie haben die Rechnung ohne den kleinen Piepmatz gemacht. Der holt nämlich seine große Mama.
Urmel
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR