Ophelia verliert den Verstand

RiCStaffel 1Folge 5
Folge 5: Ophelia verliert den Verstand

24 Min.

Schwerkraft ist tückisch! Zu dem Schluss kommen Urmel und Ping, als sie bei einem Experiment Ophelia Tibatong mit einer Kokosnuss am Kopf treffen. Als Ophelia wieder zu sich kommt, ist sie verwirrt - und begeistert: eine sprechende Tiermenagerie und ein Urzeit-Urmel! Das ist sensationell. Das bringt Ruhm und Geld ins Haus. Flugs ordert sie ihre Ex-Kollegen Zwengelmann und Solmeyer zur Verstärkung nach Titiwu.

