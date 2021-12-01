Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 8
23 Min.

Ophelia hat Wutz zum Geburtstag einen Roboter konstruiert. Er soll ihr bei der Hausarbeit helfen. Wutz ist hingerissen und setzt den Blech-Butler auf ihrer Geburtstagsfeier als Kellner ein. Alles scheint in bester Ordnung, bis der Roboter plötzlich durchdreht und alles zerstört, was ihm in die Quere kommt. Keiner weiß, dass Zwengelmann und Solmeyer ihn umprogrammiert haben, um mit seiner Hilfe das Urmel zu entführen. Doch sie haben nicht bedacht, dass Roboter keine Törtchen mögen.

