Urmel
Folge 8: Wutz und der rasende Roboter
23 Min.
Ophelia hat Wutz zum Geburtstag einen Roboter konstruiert. Er soll ihr bei der Hausarbeit helfen. Wutz ist hingerissen und setzt den Blech-Butler auf ihrer Geburtstagsfeier als Kellner ein. Alles scheint in bester Ordnung, bis der Roboter plötzlich durchdreht und alles zerstört, was ihm in die Quere kommt. Keiner weiß, dass Zwengelmann und Solmeyer ihn umprogrammiert haben, um mit seiner Hilfe das Urmel zu entführen. Doch sie haben nicht bedacht, dass Roboter keine Törtchen mögen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR