RiCStaffel 1Folge 7
Folge 7: Das Konzert

24 Min.

Ein Konzert - das hat's auf Titiwu noch nie gegeben. Alle Inselbewohner sind begeistert und möchten mitmachen. Alle, nur Urmel nicht. Urmel spielt lieber krank, denn da wird man nach Strich und Faden verwöhnt und bekommt so viele Bananen zu essen, wie man will. Zwengelmann und Solmeyer bekommen Wind von der Sache, verkleiden sich als Ärzte und statten Urmel einen Krankenbesuch ab. Doch die Visite läuft anders als geplant.

