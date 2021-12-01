Urmel
Folge 17: Titiwu geht unter
23 Min.
Titiwu wird von einem heftigen Beben erschüttert. Jedes Mal sinkt die Insel ein Stück tiefer. Kurzerhand baut Ophelia Wutz' Schlummertonne zu einem U-Boot um und taucht zusammen mit Wutz ab, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf dem Meeresboden finden sie einen verschnupften Riesenkraken, dessen Nieser die Ursache für Titiwus drohenden Untergang sind. Gegen Unterwasserschnupfen hilft vielleicht ein Fässchen mit guter Medizin, denkt Ophelia.
Urmel
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR