Urmel
Folge 16: Geisterstunde
24 Min.
Auf Titiwu spukt es. Urmel, Wawa und Ping schleichen mit Laken verkleidet nachts umher und jagen sich gegenseitig Angst ein. Als plötzlich zwei riesige Gespenster auftauchen, ist dann alles gar nicht mehr komisch. Doch echte Gespenster gibt es eigentlich gar nicht, also können diese beiden Geister doch nur Zwengelmann und Solmeyer sein, die wieder mal auf Urmel-Jagd sind, oder? Derart beruhigt, drehen die Tiere den Spieß um.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR