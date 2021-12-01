Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urmel

Geisterstunde

RiC Staffel 1 Folge 16
Geisterstunde

Urmel

Folge 16: Geisterstunde

24 Min.

Auf Titiwu spukt es. Urmel, Wawa und Ping schleichen mit Laken verkleidet nachts umher und jagen sich gegenseitig Angst ein. Als plötzlich zwei riesige Gespenster auftauchen, ist dann alles gar nicht mehr komisch. Doch echte Gespenster gibt es eigentlich gar nicht, also können diese beiden Geister doch nur Zwengelmann und Solmeyer sein, die wieder mal auf Urmel-Jagd sind, oder? Derart beruhigt, drehen die Tiere den Spieß um.

