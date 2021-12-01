Urmel
Folge 6: Schnappschüsse
23 Min.
Zwengelmann und Solmeyer wollen dem Bürgermeister endlich beweisen, dass das Urmel wirklich existiert und starten zu einer Fotosafari nach Titiwu. Dort platzen sie mitten in die Inselolympiade, die die Tiere gerade veranstalten. Urmel gewinnt immer, aber nicht immer fair. Solmeyer knipst das siegreiche Urviech in allen Posen. Doch als Zwengelmann den Film entwickelt, ist kein Urmel zu sehen. Wie kommen ein gähnender Waran, ein wütendes Schwein und ein verdutzter See-Elefant auf Solmeyers Film?
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR