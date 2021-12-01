Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reizender Besuch

RiCStaffel 1Folge 19
Folge 19: Reizender Besuch

23 Min.

Liebe macht blind. Das wissen auch Zwengelmann und Solmeyer, deshalb schicken sie eine schöne Frau nach Titiwu, die das Urmel umgarnen und dann entführen soll. Wawa, See-Elefant und Ping überbieten sich gegenseitig, um den betörenden Besuch zu beeindrucken. Urmel dagegen gefällt es überhaupt nicht, wenn ihm jemand die Show stiehlt. Trotzdem befreit es, ganz Kavalier, die reizende Dame, als sie in ihre eigene Falle stolpert. Und siehe da, die Schöne wechselt die Fronten.

