Urmel
Folge 14: Urmel hebt ab
24 Min.
Ophelia Tibatong baut ein Flugzeug. Urmel, Ping, Schusch und Wawa können es nicht abwarten, vollenden heimlich die Konstruktion und starten ins Blaue. Dass man mit Sahnebonbons kein Flugzeug zusammenkleben kann, merken die Ausflügler allerdings erst, als es zu spät ist. Das Zuckerwerk schmilzt in der Sonne, und der Jungfernflug endet ausgerechnet im Winkelberger Zoo. Solmeyer und Zwengelmann können ihr Glück gar nicht fassen, doch die Beute kann fliehen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR