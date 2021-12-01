Urmel
Folge 9: Das Geheimnis der Grotte
23 Min.
Ein Orkan verschlägt die Inselbewohner in Titiwus unterirdisches Höhlensystem. Urmel tanzt mal wieder aus der Reihe. Prompt verliert es die anderen, verirrt sich in den Gängen und steht plötzlich einer furchterregenden Riesenkrabbe gegenüber. Dieses scherenklappernde Ungeheuer kann nicht sein Freund sein, denkt sich Urmel und sucht entsetzt das Weite. Dabei wollte die Krabbe nur spielen. Als dann Urmels Leben nur noch an ein paar Stalaktiten hängt, ist sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort!
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR