Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urmel

Das Geheimnis der Grotte

RiCStaffel 1Folge 9
Das Geheimnis der Grotte

Das Geheimnis der GrotteJetzt kostenlos streamen

Urmel

Folge 9: Das Geheimnis der Grotte

23 Min.

Ein Orkan verschlägt die Inselbewohner in Titiwus unterirdisches Höhlensystem. Urmel tanzt mal wieder aus der Reihe. Prompt verliert es die anderen, verirrt sich in den Gängen und steht plötzlich einer furchterregenden Riesenkrabbe gegenüber. Dieses scherenklappernde Ungeheuer kann nicht sein Freund sein, denkt sich Urmel und sucht entsetzt das Weite. Dabei wollte die Krabbe nur spielen. Als dann Urmels Leben nur noch an ein paar Stalaktiten hängt, ist sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urmel
RiC
Urmel

Urmel

Alle 1 Staffeln und Folgen