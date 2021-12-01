Urmel
Folge 22: Der Schatz des blauen Piraten
24 Min.
Urmel findet eine alte Münze im Sand. Das Goldstück ist für Ophelia der Beweis, dass auf Titiwu ein Schatz vergraben sein muss. Urmel findet, Schatz suchen macht Spaß, und zeichnet sofort eine Schatzkarte. Die wird von den anderen für echt gehalten, und bald ist ganz Titiwu im Goldfieber. Auch Zwengelmann und Solmeyer sind wieder mal mit von der Partie. Urmel und der Schatz, das wäre doch was! Bald findet sich sogar eine echte Schatzkarte. Der Traum vom Reichtum scheint zum Greifen nah.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Urmel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR