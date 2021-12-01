Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urmel

Der Schatz des blauen Piraten

RiCStaffel 1Folge 22
Der Schatz des blauen Piraten

Der Schatz des blauen PiratenJetzt kostenlos streamen

Urmel

Folge 22: Der Schatz des blauen Piraten

24 Min.

Urmel findet eine alte Münze im Sand. Das Goldstück ist für Ophelia der Beweis, dass auf Titiwu ein Schatz vergraben sein muss. Urmel findet, Schatz suchen macht Spaß, und zeichnet sofort eine Schatzkarte. Die wird von den anderen für echt gehalten, und bald ist ganz Titiwu im Goldfieber. Auch Zwengelmann und Solmeyer sind wieder mal mit von der Partie. Urmel und der Schatz, das wäre doch was! Bald findet sich sogar eine echte Schatzkarte. Der Traum vom Reichtum scheint zum Greifen nah.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urmel
RiC
Urmel

Urmel

Alle 1 Staffeln und Folgen