Wolffs Revier
Folge 1: Tanz mit dem Teufel
47 Min.Ab 16
Eine Spielhalle wurde überfallen, das Wachpersonal überwältigt, die Tageseinnahmen geraubt und ein Beamter erschossen. Es ist bereits der dritte Überfall in zwei Monaten - und alles deutet auf Georg Schuster als Täter hin. Doch dieser verbüßt eine lebenslange Haft in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Dennoch will Wolff nicht so recht an die Unschuld des Inhaftierten glauben und ermittelt weiter ...
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1