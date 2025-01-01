Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Tanz mit dem Teufel

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
Tanz mit dem Teufel

Tanz mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 1: Tanz mit dem Teufel

47 Min.Ab 16

Eine Spielhalle wurde überfallen, das Wachpersonal überwältigt, die Tageseinnahmen geraubt und ein Beamter erschossen. Es ist bereits der dritte Überfall in zwei Monaten - und alles deutet auf Georg Schuster als Täter hin. Doch dieser verbüßt eine lebenslange Haft in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Dennoch will Wolff nicht so recht an die Unschuld des Inhaftierten glauben und ermittelt weiter ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen