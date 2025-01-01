Wolffs Revier
Folge 3: Väter
46 Min.Ab 16
In einem Park liegt die Leiche der Prostituierten Melanie Jessner. Wolffs erster Verdacht führt ihn zu Melanies brutalem Freund Hakan. Doch der will sich dem Zugriff durch Wolff und Tom entziehen und flüchtet. Bei der Verfolgung erhalten beide Unterstützung durch den erfahrenen Polizisten Harald Warszewski - der auch der Vater von Verenas neuem Freund Jens ist.
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1