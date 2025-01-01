Wolffs Revier
Folge 10: Blutrache
47 Min.Ab 16
Sema Hizliok soll in Kürze mit Nidal Kutlucan verheiratet werden. Dass sie eigentlich mit Ismit Sozar, dem ihre ganze Liebe gilt, zusammen ist, stört Semas Vater wenig. Als das verliebte Paar einen Spaziergang im Park unternimmt, steht plötzlich der eifersüchtige Nidal vor ihnen. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem Nidal stirbt ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1