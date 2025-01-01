Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 10
Folge 10: Blutrache

47 Min.Ab 16

Sema Hizliok soll in Kürze mit Nidal Kutlucan verheiratet werden. Dass sie eigentlich mit Ismit Sozar, dem ihre ganze Liebe gilt, zusammen ist, stört Semas Vater wenig. Als das verliebte Paar einen Spaziergang im Park unternimmt, steht plötzlich der eifersüchtige Nidal vor ihnen. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem Nidal stirbt ...

