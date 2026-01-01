Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2
Folge 2: Der Yankee Bomber

47 Min.Ab 16

Seit zwei Monaten hält ein Yankee Bomber die Stadt in Atem, er verübt ausschließlich Anschläge auf amerikanische Einrichtungen. Dieses Mal gibt es ein Todesopfer - den Bombenexperten Daniel. Ermittlungen ergeben, dass die Bauweise einer sechs Jahre zuvor entschärften Bombe entspricht.

