Wolffs Revier
Folge 4: Der Tod ist ein Spezialeffekt
47 Min.Ab 16
Auf einer Party wird ein so genanntes "Snuff-Movie" vorgeführt: Die Ermordung einer Frau vor laufender Kamera. Tom, einer der Gäste, erkennt in der Frau eine ehemalige Berliner Freundin. Von Wolff in die Enge getrieben, gesteht Andy, der Gastgeber der Party, dass er den Film von einer mysteriösen blonden Frau gekauft habe.
