Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Tag der Abrechnung

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 12
Tag der Abrechnung

Tag der AbrechnungJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 12: Tag der Abrechnung

47 Min.Ab 16

Was als Mutprobe unter Freunden beginnt, endet katastrophal: Benno will den verhassten Lehrer Stoltze erschießen - der erscheint jedoch nicht am geplanten Tatort. Durch die Geiselnahme einer Mitschülerin wollen Daniel und Benno das Kommen des Lehrers erzwingen. Wolffs Partner Tom, der sich zufällig in der Schule aufhält, greift ein ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen