Wolffs Revier
Folge 12: Tag der Abrechnung
47 Min.Ab 16
Was als Mutprobe unter Freunden beginnt, endet katastrophal: Benno will den verhassten Lehrer Stoltze erschießen - der erscheint jedoch nicht am geplanten Tatort. Durch die Geiselnahme einer Mitschülerin wollen Daniel und Benno das Kommen des Lehrers erzwingen. Wolffs Partner Tom, der sich zufällig in der Schule aufhält, greift ein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1