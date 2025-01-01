Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Die Kunst des Tötens

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7
Die Kunst des Tötens

Die Kunst des TötensJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 7: Die Kunst des Tötens

47 Min.Ab 16

Die Leiche der 18-jährigen Stripteasetänzerin Olga wird gefunden. Der Verdacht fällt auf den extrovertierten Maler Paulus, der in seinen Bildern das Thema "Jugend" variiert. Dieser führt die Polizei übermütig an der Nase herum, da er weiß, dass keine Beweise gegen ihn vorliegen. Nach weiteren Ermittlungen von Wolff und Tom gehört auch Paulus' Kunstkritiker Klaus Rupert zum Kreis der Verdächtigen. Als der junge Goran ermordet wird, findet Wolff die entscheidende Spur.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen